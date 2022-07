Et si on reparlait de la légalisation du cannabis

Légaliser le cannabis : c’est la proposition que fait dans nos colonnes Philippe Close. Le bourgmestre de Bruxelles et vice-président socialiste y voit un cap obligé pour recentrer le travail de ses policiers sur la lutte contre les trafics de drogue « dure » tout en mettant fin à ce qu’il désigne comme une hypocrisie. Hypocrisie d’un système qui préfère selon lui invisibiliser le problème plutôt que de chercher à le résoudre.

Philippe Close saisit le « momentum ». Les fusillades entre dealers de drogue se sont multipliées ces derniers mois sur le territoire de la capitale, et Bruxelles-Ville n’y a pas échappé. La même commune a ouvert récemment une salle de « shoot », montrant qu’elle prend le problème à bras-le-corps. Plus largement, la question de la légalisation du cannabis parcourt d’autres pays européens, Allemagne et Luxembourg en tête.