Jasper Philipsen après sa victoire au Tour: «Ce lundi, je ne sors pas de mon lit»

Le Belge a dominé le sprint dans la touffeur de Carcassonne pour signer, enfin, sa première victoire sur le Tour de France après tellement d’accessits et de fausses joies. Cette fois, quand il a levé les bras, le finisseur d’Alpecin avait bel et bien gagné.

Jasper, vous tourniez autour de votre bonheur sur le Tour (voir ci-dessous), voilà enfin cette première victoire. Ou situez-vous ce succès dans votre jeune carrière ?

C’est la plus belle de ma carrière, tout simplement. C’est vrai que je ne suis pas passé loin, à plusieurs reprises. Le Tour est la plus grande course au monde, et c’est encore plus vrai pour un sprinter. Je vais vraiment savourer ce moment et je crois que je risque de m’en souvenir très longtemps… Il y a tant de choses qui se bousculent dans ma tête.

Sur ce Tour, les occasions sont en outre assez rares pour les sprinters. Le dernier emballage massif remonte à la troisième étape, il y a deux semaines…