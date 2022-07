Mondiaux d’athlétisme: Nafissatou Thiam en tête après la 1e journée de l’heptathlon, Noor Vidts 5e

La double championne olympique a ensuite remporté la hauteur (1m95). «J’ai franchi 1m92 au 3e essai mais je savais que je l’avais dans les jambes. Je me sentais bien. Dans la foulée, je fais 1m95 d’entrée.»

Dernière en lice à la hauteur, elle n’a disposé que très peu de temps pour se préparer en vue du poids. «Je connaissais l’horaire mais il a peut-être été calculé un peu juste. J’ai à peine eu le temps de sortir prendre mes chaussures et sortir. Ce n’est quand même pas l’idéal. Quand on termine une longue épreuve comme la hauteur, ton influx redescend un peu et tu as envie de disposer d’un peu de temps pour te remobiliser et t’échauffer correctement. Mais j’ai lancé à 15 mètres (15m03, ndlr), c’est très bien, surtout au vu de mon échauffement.»

Malgré une petite alerte à l’ischio à l’échauffement avant le 200 mètres, Nafi Thiam a ponctué sa première journée en établissant son meilleur chrono sur le demi-tour de piste dans une épreuve combinée (24.39), à deux centièmes de son record personnel. Malgré un vent fort présent et une appréhension physique, la Belge a encore engrangé de nombreux points. «Mon bilan de cette première journée est très positif. Il me reste maintenant à bien récupérer et espérer bien dormir», a ponctué Thiam, en route vers une seconde couronne mondiale après celle acquise à Londres en 2017.

Vidts 5e

Championne du monde du pentathlon cet hiver à Belgrade, Noor Vidts occupe le 5e rang de l’heptathlon des Mondiaux d’athlétisme, dimanche soir à l’issue de la première journée de compétition. La Belge affiche 3921 unités, à 150 points de Nafissatou Thiam, en tête.

«Honnêtement je suis vraiment contente. Tout s’est bien déroulé. J’ai commencé en échouant très près de mon record sur le 100 mètres haies», a débuté Vidts, qui a signé le chrono de 13.20, à 3 centièmes de sa marque réalisée aux JO de Tokyo l’été dernier.

Elle a une nouvelle fois approché son record personnel à la hauteur (1m83 pour 1m84) avant d’établir un nouveau record personnel au poids.

«Je ne m’attendais pas à faire aussi bien sur 200 mètres (23.92, ndlr) car il me manquait un peu d’entraînement. La forme du jour est là, ça me satisfait vraiment», a ponctué Noor Vidts.