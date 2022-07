Mondiaux d’athlétisme: Thiam, en tête de l’heptathlon après la première journée, à nouveau en duel face à Vetter

Comme aux Jeux de Tokyo, la Belge et la Néerlandaise devraient se disputer le titre mondial à l’heptathlon, ce lundi, à Eugene. Toutes les deux sont en avance sur leur performance d’il y a un an après la première journée. Voilà qui promet !

Roger Lespagnard ne s’était pas trompé. L’entraîneur de Nafi Thiam avait annoncé, à la veille des Mondiaux d’Eugene, que la Néerlandaise Anouk Vetter serait, comme l’an dernier à Tokyo, la rivale la plus dangereuse pour sa protégée. Cette prédiction s’est vérifiée, ce dimanche, lors de la première journée de l’heptathlon que Thiam a bouclée avec 61 points d’avance sur la Hollandaise : 4.071 pts contre 4.010.

« Ce n’est pas mauvais ! », s’est réjoui le Liégeois. « Ce dimanche, on va compter chaque point. Et ça va être une belle compétition ! »

Contrairement à l’an dernier, où Nafi Thiam avait viré en troisième position derrière Vetter, sa future dauphine, et Noor Vidts, elle a connu une journée presque parfaite. Non contente d’avoir accumulé 150 points de plus qu’à Tokyo, elle a aussi totalisé 15 unités supplémentaires par rapport à son record personnel (7.013 pts) établi à Götzis, en 2017, ce qui est prometteur.