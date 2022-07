L’accueil particulièrement timide des joueurs du Barça à Robert Lewandowski (vidéo)

Robert Lewandowski est arrivé dimanche à Barcelone où l’attaquant polonais du Bayern Munich a trouvé un accord avec le Barça. Son époque en Bundesliga avec le club bavarois s’achève après huit saisons. Le prodigieux attaquant, qui aura 34 ans le mois prochain, espère pouvoir faire de même avec le Barça qu’il veut aider à reconquérir des titres. « Xavi a un bel avenir comme entraîneur et je veux en faire partie », a expliqué Robert Lewandowski dans une vidéo postée par son nouveau club lundi matin avant de passer les examens médicaux traditionnels.

Le buteur n’a toutefois pas perdu de temps. En effet, peu de temps après, le capitaine de la sélection polonaise était déjà auprès de ses nouveaux coéquipiers. Il les a rejoints à l’occasion de leur tournée à Miami, afin de faire connaissance au moment du petit-déjeuner. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’accueil réservé à l’ancien Bavarois n’a pas été des plus fervents. Comme on peut le voir sur une vidéo postée par le club catalan sur les réseaux sociaux, les Blaugranas se sont contentés de taper chacun à leur tour dans la main de leur nouvelle star. Le tout quasiment dans un silence de cathédrale. Étaient-ils mal réveillés ou impressionnés face à l’un des meilleurs attaquants du monde du ballon rond ? Nul ne le sait…