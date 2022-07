Le plan interfédéral contre le racisme toujours au point mort

La Belgique n’est pas près d’adopter son plan de lutte contre le racisme. Entre fédéral, Régions et Communautés, les blocages et différences de conception sont nombreux, tant sur le fond que dans la forme.

Vingt ans ! Vingt ans que la Belgique a promis d’élaborer un Plan d’action interfédéral de lutte contre le racisme en signant la déclaration de Durban. De la patience, il en faudra sans doute encore un peu, beaucoup, tant l’accouchement d’une vision commune pour lutter contre le racisme semble difficile au niveau national. Les blocages sur la méthodologie et la forme traduisent de profondes différences de conception sur le fond. Et l’adoption par le fédéral de sa contribution (lire par ailleurs) au plan national tant espéré par les associations, et de la mettre en œuvre sans plus attendre les entités fédérées, a surpris plus d’un partenaire.