Des mesures fédérales prometteuses, dont la mise en œuvre reste floue

Les mesures fédérales de lutte contre le racisme ont été approuvées par le conseil des ministres ce vendredi 15 juillet. Elles feront en outre partie du Plan d’action national contre le racisme, pour peu que ce dernier voie le jour (lire ci-dessus).

Promouvant une approche intersectionnelle (lorsqu’un individu ou groupe est discriminé sur la base de plusieurs critères de discrimination combinés, comme le genre et l’âge), le fédéral met l’accent sur les « critères dits “raciaux” : prétendue race, couleur de peau, nationalité, ascendance et origine nationale ou ethnique ». En ce compris la romaphobie, l’afrophobie, l’islamophobie et l’antisémitisme, ces derniers touchant tant aux critères “raciaux” qu’à ceux liés à la conviction religieuse.