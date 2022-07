Tour de France: 10.000 litres d’eau pour «arroser la route», l’organisation répond à la polémique (vidéo)

L’organisation du Tour de France justifie l’utilisation de 10.000 versés sur le tracé de la course : ce serait pour éviter que l’asphalte ne surchauffe, et mette ainsi en péril la sécurité des coureurs. Une décision, en pleine canicule, qui fait polémique.

Face aux fortes chaleurs qui frappent le Tour de France, l’organisation de la course aurait prévu un stock de 10.000 litres d’eau afin d’arroser les routes avant le passage des coureurs. L’objectif est d’éviter que l’asphalte ne surchauffe et mette en péril la sécurité des participants. Cette utilisation « polémique » est primordiale, selon André Bancala, coordinateur des départements de France. « On a un camion avec deux tonnes d’eau qui va épandre cette eau sur ces portions qui transpirent et ça va faire redescendre d’une dizaine de degrés la température », explique-t-il au micro d’Europe 1.

Ainsi, comme le montre la vidéo ci-dessous, un camion parcourait le tracé de la 14e étape ce samedi, afin d’arroser le goudron. Alors que des incendies frappent actuellement la Gironde et que les luttes pour le climat se poursuivent, cette pratique n’a pas manqué de créer la polémique sur les réseaux sociaux.