Transports, commerces, déchets… comment la Belgique se prépare à la vague de chaleur

En conséquence des fortes chaleurs, de nombreuses boulangeries et boucheries fermeront plus tôt lundi et mardi. Les trains et les collectes de déchets sont aussi impactés par la vague de chaleur.

Transports

En raison des prévisions de températures très élevées, la SNCB dit appliquer des mesures préventives pour garantir la circulation des trains et pour offrir plus de confort aux passagers. Cependant, 34 trains P seront annulés ce mardi.

Dans l’industrie ferroviaire, les vagues de forte chaleur peuvent causer des défaillances techniques tant sur le matériel roulant que l’infrastructure du réseau, explique-t-on. Dans les voies, le thermomètre peut atteindre jusqu’à 20ºC de plus que la température ambiante, pouvant provoquer la dilatation du métal. Des températures élevées engendrent potentiellement aussi des problèmes électriques sur les circuits de voies et à la caténaire.

« Les équipes de dépannage seront aussi renforcées. La permanence des équipes techniques, avec une attention particulière pour les experts en installations de ventilation et d’air conditionné, est élargie », assure la SNCB.

Le TEC a annoncé qu’il y aurait quelques lignes de bus supprimées pour ce lundi. Les informations ne sont pas encore communiquées pour mardi. En ce qui concerne la Stib, elle n’a pas communiqué quant à de possibles perturbations sur leur réseau.

Commerces

La fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs de Belgique conseille aux bouchers, traiteurs et charcutiers de rester fermés plus longtemps l’après-midi lundi et mardi. Une pause déjeuner plus longue signifie également une moindre consommation d’énergie et est meilleure pour la qualité des produits. Selon l’association, les clients s’abstiennent de toute façon pendant les heures les plus chaudes de la journée.

En ce qui concerne la Flandre, de nombreux boulangers ne seront pas ouverts aussi longtemps que prévu lundi et mardi, rapporte la fédération professionnelle Bakkers Vlaanderen. Les produits seront limités. En effet, il est plus difficile de travailler à proximité des fours avec les températures prévues. Comme pour la fédération nationale des bouchers, charcutiers et traiteurs, l’association Bakkers Vlaanderen craint que les clients ne soient pas au rendez-vous. Les fleuristes resteront fermés.

Aussi en raison des fortes chaleurs, la Foire du Midi à Bruxelles ne sera obligée d’ouvrir qu’à 18h, indique dans un communiqué l’échevinat des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles. Si l’heure d’ouverture obligatoire est repoussée à 18h00 lundi et mardi, les forains qui le souhaitent pourront tout de même ouvrir selon l’horaire habituel, soit à 11h00 pour l’horeca et à 13h00 pour les attractions.

Collecte de déchets

En fonction des provinces, la collecte de déchets sera adaptée. Dans certaines parties du pays, comme à Charleroi ou à Namur, le ramassage des ordures se fera plus tôt. A certains endroits, il faudra donc veiller à sortir les poubelles la veille pour éviter les mauvaises surprises…