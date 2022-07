L’Union Saint-Gilloise hérite des Rangers au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions

L’Union Saint-Gilloise affrontera les Ecossais des Rangers, finalistes de la dernière Europa League, au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football, dont le tirage au sort a été effectué lundi à Nyon, en Suisse. Les Unionistes recevront lors du match aller (mardi 2 ou mercredi 3 août) et disputeront le match retour à Glasgow (mardi 9 août).

Pour son retour sur la scène européenne après 58 ans d’absence et une participation à la Coupe des Villes de Foire, l’Union ne figurait pas parmi les têtes de série de ce tour préliminaire et pouvait s’attendre à un tirage corsé, avec la présence aussi de Benfica, du PSV Eindhoven et du vainqueur du match Dynamo Kiev/Fenerbahçe dans le pot des têtes de série. Les Unionistes héritent finalement des Rangers, vice-champions d’Ecosse et battus par l’Eintracht Francfort aux tirs au but lors de la finale de la dernière Europa League.