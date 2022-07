Coronavirus: «Le pic d’hospitalisations devrait être atteint la semaine prochaine», selon Christie Moreale

À lire aussi Remontée des cas, variant BA.5... faut-il encore avoir peur du covid?

« Eviter les mesures plus restrictives »

Pour Mme Morreale, on devrait éviter des mesures restrictives. « Quand on observe la France, on estime aussi que le pic devrait être atteint et qu’on est quand même confrontés, grâce à la vaccination, et grâce au fait que ce variant est moins virulent et plus contagieux, à une situation qui est je l’espère maîtrisable. On pense que la semaine prochaine on aura atteint le pic d’hospitalisations. (…) Je pense qu’on va éviter les mesures plus restrictives. »