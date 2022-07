Bruxelles Mobilité: nouvelle campagne contre la drogue et l’alcool au volant, à la sauce pop-culture (photos)

Alors que l’alcool et/ou les drogues jouent un rôle dans 11 % des accidents avec des victimes – gravement blessées ou décédées – à Bruxelles, l’agence régionale en charge de la mobilité tente de sensibiliser les jeunes à ne pas laisser leurs amis rentrer sous influence, que ce soit en voiture, à vélo ou en trottinette.

Pour faire passer son message, Bruxelles Mobilité a décidé de s’inspirer des films d’action à succès des années 1980 et 1990, et fait référence aux scènes où un ami du héros se retrouve en mauvaise posture mais n’est jamais abandonné. « Le message ? Comme les super-héros dans les films d’action, les amis ne se laissent jamais tomber et prennent soin les uns des autres pendant une soirée », explique l’agence bruxelloise.