Construire des politiques de transition justes: c’est à la fois possible et économique

Il faut montrer que la réduction des inégalités sociales peut atténuer les crises écologiques et construire des politiques socio-écologiques qui réduisent simultanément les inégalités sociales et la dégradation de l’environnement.

Un spectre hante l’Europe, celui des « gilets jaunes ». Les troubles sociaux de 2018-2019 qui ont enflammé le cœur de Paris ont convaincu de nombreux responsables politiques du continent de deux malentendus. Le premier est que la transition énergie-climat crée des inégalités sociales qui exaspèrent les citoyens. Le second, qu’un compromis social-écologique est inéluctable, opposant la « fin du mois » à la « fin du monde ». Mais la pauvreté n’attend pas la fin du mois et ce qui est en jeu n’est pas la « fin du monde » mais la fin de l’hospitalité de la planète Terre pour les humains les plus démunis. Plus important encore, la mise en place de politiques de transition justes est en réalité à la fois réalisable et économique.