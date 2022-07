A La Louvière, un hommage de pierre bleue à Pol Bury

A l’occasion du centenaire de l’artiste belge Pol Bury, disparu en 2005, la Louvière organise des expositions et activités autour du travail de l’artiste né sur ses terres. Au Centre Daily-Bul & Coº, une exposition de l’artiste Maxime Van Roy lui rend hommage en mettant la pierre bleue à l’honneur.

La sculpture, le dessin, l’écriture, le mouvement : Pol Bury c’est tout ça et bien plus encore. L’artiste belge était né à la Louvière en 1922. Pour son centenaire, la ville lui consacre une année culturelle avec un programme complet, qui mêle expositions, conférences, balades… L’événement rassemble une participation exceptionnelle d’acteurs et d’actrices culturels de la Louvière. Ils ambitionnent de s’adresser à un public connaisseur comme amateur et de faire partager au plus grand nombre le talent extraordinaire de Pol Bury. Au Centre Daily-Bul & Coº, l’exposition Variations mobiles de Maxime Van Roy présente ses œuvres imprégnées et inspirées par l’esprit de Pol Bury.