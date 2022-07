Le retour très blues de Ben Harper

PIAS

Après l’instrumental Winter Is For Lovers, le chanteur américain revient au format chansons avec ce dix-septième album très blues dans l’âme. Une sorte de croisement expérimental entre Robert Johnson et Jimi Hendrix, dit-il lui-même : « Comme si je m’aventurais dans des endroits où je ne suis jamais allé ». Jouant de nombreux instruments, Ben voulait ici un album très personnel, qui rendait aussi bien hommage à son père ou à son grand-père poursuivi pour communisme qu’à un ami cher récemment disparu et, comme le montre la pochette, à son fils, au passage du flambeau, aux liens du sang. Tout cela sur le monde blues authentique, un retour aux sources bénéfiques, entre acoustique et guitare électrique.