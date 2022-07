Les vidéos de la pagaille sur les rails à la station Gare du Nord à Paris

La circulation des RER B et D a été bloquée en raison de personnes sur les voies.

En raison de personnes sur les voies, la circulation des RER B, entre Gare du Nord, à Paris, et Châtelet – les Halles, et D, entre Orry-la-Ville-Coye et Paris Gare de Lyon, ont été perturbés à 8 h 30 ce lundi, rapporte Le Parisien.

Si ce genre d’incident arrive fréquemment, l’événement a pris une ampleur rare. Des passagers ont dû être évacués vers l’arrêt le plus proche.