Les jams profs et élèves de Jazz au Vert

La Marlagne, Centre culturel Marcel Hicter, Wépion, jeudi 21 à 21 h 45 et samedi 23 à 18 h 30

N’hésitez pas à y aller. D’abord parce que c’est gratuit. Ensuite et surtout parce que les élèves sont doués et que les profs sont des cadors. Enfin parce que l’ambiance est formidable, pas guindée pour un sou, conviviale, quoi ! Mais c’est quoi Jazz au Vert, c’est le stage annuel organisé depuis trente ans par les Lundis d’Hortense, l’association belge des musiciens de jazz pour les musiciens curieux, les futures vedettes et tout ce qui est entre eux. Avec des profs supers : Fabrice Alleman, Nicolas Kummert, Pascal Mohy, Erik Vermeulen, Peter Hertmans, Benjamin Sauzereau, Théo De Jong, Jean-Louis Rassinfosse, Lionel Beuvens, Bruno Castellucci, Richard Rousselet, Phil Abraham et Kristina Fuchs. Qui dit mieux ?