Festivals: les Francofolies retrouvent le sourire

L’an dernier, les traditionnelles Francofolies de Spa se sont transformées en Belgofolies ouvertes aux seuls artistes belges (excepté ce fou de Cali !). L’initiative était justifiée par les contraintes imposées par la pandémie mettant à mal les tournées des artistes français, tout en venant en aide aux Belges souffrant plus que quiconque des mesures anti-covid. Charles Gardier, codirecteur et député wallon MR très engagé sur le front culturel, y tenait beaucoup. Une trentaine d’artistes se sont retrouvés au Casino durant cinq jours avec, en clôture, une soirée caritative au profit des victimes des inondations qui a récolté 55.000 euros en plus de la levée de fonds qui suivit. Ces Belgofolies avaient été mises sur pied en quelques semaines, une fois qu’il était évident que les Soprano, Vitaa & Slimane, Stephan Eicher, Clara Luciani, Christophe Maé ou encore Marc Lavoine prévus ne pourraient être présents. Et il a fallu pour cet été 2022 monter une nouvelle affiche.