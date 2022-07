«Enfin!»: la presse espagnole encense Eden Hazard, de retour en grande forme à l’entraînement du Real

La légende d’Eden Hazard au Real Madrid va-t-elle (enfin) commencer à s’écrire lors de la saison 2022-2023 ? Après trois saisons au sein du club madrilène, le capitaine des Diables rouges n’a toujours pas réussi à s’imposer. Baladé entre le banc et l’infirmerie au gré des tacles adverses et des décisions de son entraîneur, le Brainois a toujours semblé plus proche d’un départ de la capitale espagnole que d’une entrée dans le cœur des Madridistas. Mais tout pourrait changer très rapidement pour celui qui était arrivé avec l’étiquette de successeur de Cristiano Ronaldo.

Selon le célèbre quotidien espagnol AS, le prochain exercice verra le retour au premier plan d’Eden Hazard. Le journal sportif lui a même consacré sa une de ce lundi, avec le titre « Enfin Hazard ». Pour AS, l’ancien Lillois commence cette préparation estivale dans une excellente condition physique, ce qui n’avait pas encore été le cas depuis son arrivée au Real. Désireux de respecter la promesse faite aux supporters madrilènes lors de la célébration du dernier titre (« L’année prochaine, je donnerai tout pour vous »), le Brainois s’est concentré sur sa condition physique lors de cette trêve estivale. Et son travail avec un entraîneur personnel a visiblement payé. Son grand retour au centre d’entraînement de Valdebebas aurait, toujours selon le quotidien espagnol, particulièrement impressionné Carlo Ancelotti et son staff.