Frédéric Pajak fait «L’Amour»

Frédéric Pajak, c’est un multi-instrumentiste. Le Franco-Suisse est écrivain, dessinateur, éditeur, commissaire d’expositions, réalisateurs de films. Il a écrit et souvent dessiné nombre d’ouvrages, dont La guerre sexuelle et L’étrange beauté du monde, et surtout les, jusqu’ici, neuf tomes du Manifeste incertain, autour de Walter Benjamin, Vincent Van Gogh, Emily Dickinson, Fernando Pessoa, etc. Il a investi un genre, entre la fiction et la non-fiction, le livre illustré et le roman graphique.