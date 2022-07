The Kooks version berlinoise

10 Tracks To Echo In the Dark

V2

Ce sixième album du groupe pop de Brighton est né sous l’influence d’un Brexit qui a passablement énervé Luke Pritchard. Au point que celui-ci est allé se réfugier à Berlin pour écrire dix chansons foncièrement européennes dans l’âme et renouer avec l’esprit musical hanté par les Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Nick Cave et U2. Berlin, La Mecque pour de nombreux artistes exilés, a donc inspiré l’auteur et le musicien qui y a trouvé de nombreux collaborateurs comme Tobias Kuhn (coauteur) auxquels il a mêlé les membres de son groupe (Hugh Harris et Alexis Nunez), préférant l’alcool à la drogue, a-t-il confessé. Ce qui donne un album engagé, moins léger et immédiat que les précédents, plus brut et grave, tout en restant malgré tout dansant, joyeux et optimiste, Pritchard profitant de sa fraîche paternité.