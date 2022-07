Fête nationale: le programme des festivités à Bruxelles

La fête nationale du 21 juillet « traditionnelle » revient après deux ans de pandémie. Des nouveautés sont à la carte comme les 50 « Be-Hoeres ». Les féstivités se dérouleront mercredi et jeudi dans la capitale et dans le reste du pays.

Une Fête nationale du 21 juillet « traditionnelle » après deux ans de pandémie, mais avec des nouveautés et « dans une atmosphère festive », ont promis lundi les ministres de l’Intérieur et de la Défense, Annelies Verlinden et Ludivine Dedonder, en présentant à Bruxelles les festivités qui se dérouleront mercredi et jeudi, principalement dans la capitale, mais aussi dans tout le pays.

Bruxelles accueillera le défilé militaire et civil ainsi que la désormais traditionnelle « fête au parc » mêlant des stands militaires et des services de secours. Mais en soirée le centre de gravité se déplacera vers le parc du Cinquantenaire pour un « concert national » d’artistes issus des deux communautés, suivi d’un feu d’artifice.