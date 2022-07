Imagine Dragons en mode efficace

Universal Music

Cinq albums en dix ans, il n’y a pas à dire : les rockeurs de Las Vegas sont inspirés. En septembre dernier, ils publiaient le premier acte (en 14 titres) dont voici la suite de 18 morceaux. Produit par Rick Rubin qui a dopé leur son avec une redoutable efficacité, ce double Mercury explore les grands thèmes habituels (l’amour, la foi, la douleur, la passion et la perte) mais cette suite se veut plus optimiste alors que l’Acte 1 était sobre, voire morose. Un paquet de singles ont précédé et accompagné cette nouvelle livraison. Après Enemy avec J.I.D., Wrecked, Cutthroat et Follow You l’an dernier, on a cette fois Bones et Sharks, rejoints par Symphony, pour affoler les plateformes de streaming et battre des records.