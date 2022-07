Paolo Nutini doux-amer

Warner Music

Ça marche bien pour le chanteur italo-écossais. Son précédent Caustic Love a été le quatrième album le plus vendu au Royaume-Uni en 2014. Il a donc pu prendre son temps (huit ans tout de même !) pour revenir avec ce quatrième album : « Dernière Nuit dans le Doux-Amer », précédé par le single Through The Echoes très soul vintage. L’album, produit par Paolo Nutini avec Dani Castelar et Gavin Fitzjohn, se veut « une épopée de 70 minutes qui mélange du rock classique, du post-punk et du Krautrock hypnotique ». Dis comme ça, on dirait un grand écart un peu mêle-tout. Mais on ne peut qu’être séduit par la voix authentique du chanteur, son sens de la mélodie simple (d’autant plus difficile à trouver) pour un résultat très personnel et original. Paolo trace sa voie entre pop et folk en dehors des sentiers battus, développant son monde attachant, doux-amer donc, qui devrait plaire aux fans d’Ed Sheeran en quête de confidences sensibles.