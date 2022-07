L’absentéisme scolaire a augmenté de 56% dans l’enseignement secondaire

Deux semaines après le début des congés scolaires, l’heure est au bilan. Malgré une année sous le signe de l’accalmie, l’impact de la crise sanitaire semble se poursuivre. A côté des retards d’apprentissages, ce sont les décrochages scolaires qui inquiètent les acteurs de l’école. « Les chiffres communiqués par mes services sont interpellants et inquiétants », a indiqué la ministre Caroline Désir (PS) en commission de l’Education.

À lire aussi CEB: le taux de réussite le plus bas depuis 10 ans

Entre l’année académique 2020-2021 et 2021-2022, l’absentéisme scolaire a augmenté de 28 %, tous niveaux confondus, et même de 56 % dans le secondaire. Près de 64.000 élèves, « dont 34.856 dans l’enseignement secondaire ordinaire ont présenté à la fin de cette année scolaire au moins neuf demi-jours d’absence. Ils étaient 49.993 en fin d’exercice précédent dont 22.348 dans le secondaire ordinaire. Si parmi ces 63.939 élèves signalés, 41.551 ont fait l’objet d’un seul signalement, nous constatons tout de même un absentéisme en nette augmentation surtout dans le niveau secondaire », a précisé la ministre de l’Education. « Cela ne peut bien sûr que nous alerter sur l’état actuel de la jeunesse impactée par la crise sanitaire, aux profondes répercussions non seulement sur l’accrochage scolaire mais aussi sur la santé mentale qui y est fortement liée. »