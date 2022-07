Le monde enchanté de Ty Segall

Drag City

Depuis 2008, le chanteur californien publie pratiquement un album tous les ans. Quand ce n’est pas deux. Et comme l’artiste qui a l’habitude de tout faire tout seul a installé un nouveau studio à la maison il y a peu, on peut dire qu’il en profite. Un an après Hamonizer (du nom de son studio justement) donc, voici déjà la suite, des chansons livrées de sa voix plaintive et aérienne, avec des arrangements de malade mêlant harmonies pop et riffs électriques assassins. Fuyant le monde qui l’effraie, Ty pousse la porte d’un univers enchanté, le rêve remplaçant la noirceur et l’absurdité. Le rock psychédélique post-Beatles s’entrechoque avec des sonorités et des fulgurances actuelles pour le meilleur d’une musique aux textures multiples. Entre apaisements heureux et convulsions enragées…