Darren Johnston en quartet

Origin Records

Le trompettiste de Brooklyn Darren Johnston s’est rendu à Chicago en mai 2021 pour enregistrer Life in Time avec trois de ses musiciens préférés : le saxophoniste Geof Bradfield, le contrebassiste Clark Sommers et le batteur Dana Hall. Un album fait de six compositions de Johnston, et de quatre de Bradfield. Un excellent album, que l’on a plaisir à écouter et réécouter et qu’on voit bien en place dans sa discothèque. L’interactivité entre les quatre membres du quartet est puissante et encore davantage entre la trompette et le sax, aux échanges pleins de subtilité et de tempérament. Et puis il y a l’ironie, un peu à la Ornette Coleman, de morceaux comme Little Gold Fish ou Locomotive Sunflower, qui montre qu’on peut prendre le jazz au sérieux sans se prendre trop la tête. Mais écoutez le premier morceau de la plaque, Asherah, et vous verrez, vous ne pourrez que continuer votre exploration du monde de Johnston et ses potes.