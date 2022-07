Le réalisme magique des maîtres du thé

Challenge Records

Chai Masters, les maîtres du thé, c’est le nom d’un groupe de musiciens internationaux basés à Amsterdam. Antonio Mariano Moreno Glazkov à la trompette et au bugle, Lucas Martinez Membrilla au saxophone ténor, Benjamin Thiébault au piano, Arin Keshiki à la basse électrique et Aurel Violas à la batterie. Des inconnus en dehors des Pays-Bas, me semble-t-il. Mais je suis sûr qu’on va les entendre en Europe bientôt. Leur album Magic Realism est vraiment pas mal. Il dégage une ambiance particulière, à la fois nostalgique et sereine, mêlée d’incertitude, sans doute due à l’époque d’enregistrement, en novembre 2020, pendant le second confinement. Les compositions, dues principalement à Glazkov, sont belles et le jeu des deux souffleurs est excitant. Comme si un souffle magique avait emporté le groupe.