Järvi: sincérité et engagement

Alpha

L’Estonian festival orchestra a fêté son dixième anniversaire l’an dernier. L’idée de Paavo Järvi était de réunir pour le festival de Pärnu les meilleurs talents estoniens et une série de solistes étrangers triés sur le volet. Alpha nous avait déjà donné un premier CD consacré à Tüür à l’occasion de son 60e anniversaire. Cette fois, il nous propose un survol de compositeurs moins connus : Kötvits et ses évocations de la nature dans « Au clair de lune », Üllo Krigul avec les recherches harmoniques des « Chorae » et de « The Bow », Helena Ruve et l’intimité primale de « L’Ombre derrière toi »), Tauno Aints et sa patriotique ouverture « Eesti » et enfin Lepo Sumera avec sa très spatiale « Musique olympique » écrite pour la cérémonie d’ouverture de la régate de Tallinn. L’ensemble s’impose par sa sincérité et son engagement.