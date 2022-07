Les Rencontres de Puyméras à l’agenda

Il y a un an, les écrivains Nathalie Skowronek et Jean Rouaud proposaient la première des Rencontres de Puyméras, dans le Vaucluse, au pied du mont Ventoux, basées sur le binôme littérature et nature. Ce fut un succès, alors le couple littéraire belgo-français poursuit sur sa lancée ces 23 et 24 juillet. « Nous nous appuierons édition après édition sur les mêmes thématiques afin de prendre, non seulement la température de notre époque (oui, ça chauffe de plus en plus), mais le pouls de ce monde confronté à des défis inédits face au dérèglement climatique, à des changements de comportements, de modes de vie. Nous retrouverons donc les mêmes thématiques dans ce deuxième épisode. Des rencontres feuilletons, en somme », dit Nathalie Skowronek. « Il s’agit aussi à travers ces échanges de mettre en évidence le grand retournement en cours, à savoir l’implantation en campagne de citadins, emportant avec eux de nouvelles pratiques. Ce que les Américains appellent The Big Quit. »