Des gangs de voleurs présents à Tomorrowland: «Ils se déplacent de festivals en festivals»

Tomorrowland a accueilli ses premiers festivaliers le week-end passé. Mais des gangs de voleurs ont apparemment détroussé plusieurs visiteurs de leurs smartphones et colliers. Selon le témoignage d’une des victimes à nos confrères du Nieuwsblad, ils auraient été vêtus d’une tenue très voyante, avant de la troquer pour des vêtements plus passe-partout, potentiellement pour tromper la police.

On ignore encore le nombre exact de vols commis, mais on décompterait certainement des dizaines de victimes. Fatma Bali, une des victimes assure qu’il s’agissait d’un gang. « Les voleurs n’ont pas agi seuls », explique-t-elle dans les colonnes du Nieuwsblad. « C’était un grand gang. Et ce qui était frappant, c’est qu’ils portaient tous des chemises avec un imprimé floral. L’un d’eux venait danser avec nous pour nous distraire, un autre commettait le vol et d’autres surveillaient pour minimiser les risques d’être pris. Une fois le bulletin empoché, ils se le transmettaient en un clin d’œil ».