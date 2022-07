Festivals: Limp Bizkit annule sa participation au Pukkelpop et sa tournée européenne

Examens médicaux

« Lors des préparations de la tournée, j’ai décidé de passer plus de tests afin d’être certain d’être dans une bonne condition physique », a expliqué le chanteur au magazine Metal Hammer. « A ma surprise, mon médecin m’a écrit pour me déconseiller de partir en tournée, afin que je puisse passer plus d’examens médicaux. »

La tournée, réalisée dans le cadre de la sortie de l’album Still Sucks sorti en 2021, devait démarrer le 1er août en Suède.