Podcast – Nos conseils pour mieux supporter la chaleur

Par Pierre Fagnart Publié le 18/07/2022 à 17:42 Temps de lecture: 1 min

Les prévisions de l’IRM, l’Institut Royal Météorologique, annoncent des températures avoisinant les 40 degrés pour ce mardi. La Belgique est confrontée à une vague de chaleur. Un phénomène que le réchauffement climatique va rendre de plus en plus fréquent et de plus en plus intense. Michel De Muelenaere est notre spécialiste environnement. On lui a demandé quelques conseils pour éviter de trop souffrir de la chaleur. Des conseils pour faire de la prévention, à long terme… et des petits gestes utiles pour un effet immédiat.

