Euro féminin: les Red Flames qualifiées pour les quarts de finale après leur victoire contre l’Italie

Les Red Flames se sont qualifiées pour les quarts de finale de l’Euro féminin de football disputé en Angleterre, lundi soir à Manchester après leur victoire 1-0 face à l’Italie dans leur 3e et dernier match du groupe D. Tinne De Caigny a inscrit l’unique but de la rencontre à la 49e minute.

Dans l’autre match du groupe, la France, déjà qualifiée pour les quarts, et l’Islande ont partagé l’enjeu 1-1.

La Belgique termine 2e avec 4 points derrière la France (7 points) et sera opposée à la Suède, première du groupe C, pour une place en demi-finales vendredi à Leigh (21h00). L’Islande (3 points) et l’Italie (1 point) terminent aux 3e et 4e places du groupe D.