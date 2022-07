«The Last Execution»: le cauchemar

Une approche historique précise et rigoureuse peu séduisante qui incite à la réflexion et au débat.

De Franziska Stünkel, avec Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer, 116 mn.

Berlin Est, 1981. Franz Walter (excellent Lars Eidinger), tout juste sorti de l’université, se voit offrir un poste au Service des Renseignements de la RDA. Loyal et dévoué, il est envoyé en mission en Allemagne de l’Ouest. Son travail se limite d’abord à rassembler des informations sur des dissidents. Mais très vite, on lui demande d’écouter, surveiller et faire chanter des innocents et leurs familles. Fidèle à ses convictions, il tente de déjouer le système. Mais son attitude critique ne plaît pas…