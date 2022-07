Jusqu’à 40 degrés ce mardi, le signe d’un nouveau record de chaleur?

Comme bien d’autres pays européens, mais dans une moindre mesure, la Belgique a suffoqué ce lundi et suffoquera encore mardi. Depuis le début de la semaine, en raison d’une chaleur accablante, le pays est placé en alerte orange. De l’air chaud remontant de la France et de la péninsule ibérique fait grimper le mercure dans nos contrées. Lundi, le littoral et les provinces de Liège et Namur ont été les plus épargnées. Mais ce mardi, aucune région du Royaume n’échappera au code orange. Le mercure pourrait atteindre localement les 40ºC, notamment à la frontière française. Dans le reste du pays, le thermomètre devrait afficher 39ºC (36ºC sur les hauteurs de l’Ardenne).