Bashir Abdi: «Au début, je pensais que le niveau mondial serait trop élevé pour moi»

Le Gantois Bashir Abdi s’installe au sommet du marathon mondial après sa deuxième médaille en un an dans un grand championnat. Et il en veut encore plus.

Bashir Abdi ne s’est pas trop éternisé à Eugene après la conquête de sa médaille de bronze, dimanche, lors du marathon des Mondiaux. Après un court passage par Minneapolis, dans le Minnesota, pour aller rendre visite à un oncle « qui ne comprendrait pas que je ne vienne pas le voir alors que je suis dans le pays », il veut rentrer en Belgique le plus vite possible pour enfin souffler. « J’aspire à prendre une ou deux semaines de vacances avec ma femme et les enfants pour recharger les batteries et me vider la tête avant de reprendre le boulot. Parce que la saison est encore loin d’être terminée ! » Avant de s’en aller, il est revenu sur la conquête de cette médaille de bronze qu’il aurait tant voulu transformer en or, voire en argent.

Vous avez l’air plus heureux qu’immédiatement après la course. Vous commencez à réaliser ?