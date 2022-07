Sahel: Vers une réorganisation stratégique de l’opération Barkhane

Dans les faubourgs poussiéreux de Ouallam, bourgade du nord-ouest nigérien, un oasis de verdure émerge du paysage sahélien. Sur une colline verdoyante, des dizaines de femmes s’affairent autour de plantations. Parmi elles, Sahouda Lahamane, 21 ans, arrose ses choux. Originaire de Ménaka, à 100 km plus au nord de l’autre côté de la frontière, elle a fui le début de l’insurrection au Mali en 2012. Avec 450 réfugiés maliens et déplacés internes, elle fait aujourd’hui partie d’un projet pilote qui vise à contrer l’insécurité alimentaire et la désertification. Sur plus de six hectares s’étalent des choux, des carottes, et autres plantes potagères.