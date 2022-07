«Joyeuse retraite 2»: qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu pour mériter pareille comédie? Bienvenue dans un concentré de clichés... Le film sort ce mercredi. Notre critique.

Journaliste au service Culture Par Fabienne Bradfer Publié le 18/07/2022 à 18:39 Temps de lecture: 2 min

De Fabrice Bracq, avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé, Nicolas Martinez, Nicole Ferroni, 92 mn. Trois ans après le pénible Joyeuse retraite qui réunit pourtant près de 1,3 million de spectateurs en France, le deuxième volet s’invite dans les sorties d’été. Fabrice Bracq récidive. Il prend les mêmes et recommence, à gros traits et dans un autre décor, le Portugal. Bienvenue dans un concentré de clichés et c’est pas drôle du tout. Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu pour mériter pareille comédie ?!

On retrouve Marilou et Philippe (le duo Laroque-Lhermitte très peu inspiré et pas du tout inspirant, prouvant qu’ils ne peuvent être et avoir été), jeunes retraités qui vont enfin vivre leur rêve : partir au Portugal. Embarquement immédiat avec petits-enfants pour leur faire découvrir leur nouvelle maison de vacances mais pas de pot, quand ils arrivent, la villa est encore en chantier et monsieur Alvarez n’est pas totalement l’homme de la situation. Bref, c’est le début des emmerdes.