Tadej Pogacar: «Attaquer jusqu’au bout pour ne pas nourrir de regrets»

S’il existe une différence notable entre Tadej Pogacar et ses prédécesseurs, c’est sans aucun doute sa bonne humeur et son apparente décontraction sur les routes du Tour. Dans la peau du leader voici une semaine ou dans celle du challenger ce lundi à Carcassonne, le Slovène joue la carte de la franchise.

Tadej, que s’est-il réellement passé sur les pentes du Col du Granon ?

Je me suis retrouvé un peu court en… fuel mais l’erreur que j’ai commise reste sans aucun doute d’avoir répondu à trop d’attaques dans le Galibier. Dix démarrages voire plus, là où Vingegaard et Roglic n’en ont fait que la moitié. Cela m’a coûté beaucoup d’énergie, j’aurais dû m’alimenter davantage : je me suis un peu tué tout seul !