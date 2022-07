Anderlecht: accord imminent pour l’arrivée de Fabio Silva

Les Mauves ont très joliment négocié leur répétition générale, samedi, contre Lyon. Ils semblent prêts pour le début de la compétition. Toutefois, on sait très bien au parc Astrid qu’il convient de relativiser ce genre de victoire amicale, a fortiori face à un faible OL. La direction bruxelloise est logiquement très satisfaite de la préparation sous Felice Mazzù mais elle continue de travailler pour renforcer un noyau qui en a encore besoin à certains postes tout en essayant de dégraisser, notamment dans l’entrejeu où Arnstad et Kana piaffent aussi d’impatience derrière Trebel, Ashimeru et Verschaeren. Il ne serait par exemple pas étonnant qu’Olsson, un relayeur qui presse peu et que n’utilise pas Mazzù dans son système, ne termine pas l’été au parc Astrid. Mais, alors que le secteur défensif axial n’est pas des plus étoffés – Sardella, Sadiki et Kana seraient-ils suffisamment armés si Debast, Hoedt et Delcroix rencontraient des soucis ? -, c’est un attaquant supplémentaire qui reste la priorité au RSCA.