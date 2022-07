Fedex à Bierset manque plus de travail que de main-d’œuvre

Trois mois après la migration de Fedex vers Paris-Roissy, on reste dans l’incertitude, à Liège, et on se tourne un peu les pouces.

Les riverains de Liege Airport s’en réjouissent : depuis le mois d’avril, Fedex, le plus gros employeur de l’aéroport liégeois, a drastiquement réduit ses vols de et vers Bierset pour concentrer une plus grande partie de son activité à l’aéroport parisien Charles de Gaulle (CDG). Pour rappel, le géant américain du courrier express, qui avait son hub central à Paris-Roissy, a racheté en 2018 TNT, qui avait son hub européen à Liège. Après de longues réflexions, la direction américaine a décidé de faire de Liège un hub européen secondaire et de confirmer Paris (où d’énormes investissements étaient en cours) comme son centre principal. Traduction : depuis avril, un tiers des 1.800 travailleurs en moins et deux tiers des volumes en moins à traiter chaque jour. Plus de 600 personnes sont parties sans aucun licenciement sec et des conditions de départ jugées plutôt intéressantes par les syndicats.