Vague de chaleur: à Aqualibi, les visiteurs se pressent pour se rafraîchir

La chaleur est étouffante sous la grande coupole du parc aquatique Aqualibi. Là, au milieu des restaurants et des bassins, la grande piscine à vague semble séduire les visiteurs. À côté, les jacuzzis des bassins détentes sont également bien remplis. Ce lundi 18 juillet, le thermomètre affiche 33 degrés, et poursuivra son office tout au long de la semaine. Alors ils sont là, les enfants, les jeunes, et les moins jeunes. Tous se réunissant pour se rafraîchir malgré la chaleur de l’été. Barbotant au gré du courant, les conversations emplissent l’espace d’un bruit continu, qui se répercute contre les vitres du dôme.