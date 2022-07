Patrimoine: taxer tous les revenus, y compris les loyers réels

Vincent Van Peteghem opte clairement pour ce que les fiscalistes appellent un système dual – soit la taxation progressive des revenus d’activité et de remplacement, associée à la taxation forfaitaire des revenus sur patrimoine. Pour ce volet de son épure, le ministre estime qu’un principe doit prévaloir : un même taux de taxation.

Le précompte mobilier serait réduit de 30 % à 25 % ; et toujours prélevé à la source et donc libératoire, quand c’est possible. Mais il porterait sur tous les revenus récurrents du patrimoine. Tous, donc aussi les loyers réels. Et les régimes d’exemption seraient supprimés progressivement.

En revanche, une quotité exemptée d’impôt serait offerte à tous, à concurrence de 6.000 euros, « afin de veiller à ce que le petit épargnant ou le petit investisseur ne soit pas affecté ».