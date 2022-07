Incendie en France: le camping des Flots Bleus, décor du film Camping est parti en fumée

Les feux de forêt se poursuivent en Gironde et dans la zone touristique de la Dune de Pilat. 14.000 hectares de végétation ont brûlé et plus de 8.000 personnes ont été évacuées de manière « préventive » lundi de deux quartiers de La Teste-de-Buch, sur le bassin d’Arcachon, en Gironde.

À lire aussi Europe: les feux de forêt ne se calment pas

Il y a quelques jours, cinq campings avaient été évacués au pied de la Dune du Pilat, une zone très touristique. La préfète de la Gironde a annoncé ce lundi que 90 % de ces campings étaient partis en fumée, d’après une information de France 3. Parmi ces campings dévastés, un était particulièrement connu du grand public, les Flots Bleus, car il avait servi de décor pour le film Camping, avec Franck Dubosc.