Sri Lanka: le naufrage de l’île se double d’une crise alimentaire

Elle-même peine à croire ses propres mots. « Plus de travail, plus d’argent, plus de gaz ni d’essence, plus de transport, et si peu à manger ! », énumère Marajeen, les yeux écarquillés. Vêtue d’une jolie robe à fleurs, cette mère de famille surveille, devant sa porte, un récipient de riz qui cuit sur un feu de bois. « Cela fait trois mois que nous cuisinons au bois, puisqu’il n’y a plus de gaz, explique-t-elle. Et comme la nourriture est devenue trop chère, nous sautons un repas par jour et ne mangeons que du riz et des lentilles. Mais comment allons-nous tenir ? »