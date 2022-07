Vague de chaleur: l’IRM lance une alerte rouge dans deux provinces

Mardi, la chaleur sera accablante avec des maxima de 34 à 39 degrés et localement 40 degrés sur l’ouest/sud-ouest du pays, prévient l’IRM.

La probabilité d’avoir 40 degrés sur au moins un quart de la Flandre occidentale et du Hainaut étant de 65 %, il a été décidé de placer ces deux provinces en code rouge, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) lundi soir sur Twitter. Le code est d’application toute la journée du 19 juillet.

À lire aussi Jusqu’à 40 degrés ce mardi, le signe d’un nouveau record de chaleur?

L’institut rappelle qu’il est important de s’hydrater régulièrement, de se vêtir légèrement, de privilégier les endroits frais et d’éviter la chaleur extérieure en fermant les portes et fenêtres. Les départs de feu sont également plus courants, il est donc nécessaire d’être vigilant.