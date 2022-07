Guerre en Ukraine: sur fond d’espionnage russe, Zelensky débranche deux hauts responsables

En sourdine depuis le 24 février, la vie politique ukrainienne a connu dimanche soir une bruyante déflagration, après que le site de la présidence a publié deux décrets qui suspendent deux des personnages les plus importants de l’Etat. Ivan Bakanov, 47 ans, et Iryna Venediktova, 43 ans, sont respectivement patron des services de sécurité (SBU) et procureure générale : d’un coup de crayon, Volodymyr Zelensky les a débranchés de deux des organes sécuritaires les plus importants du pays. Selon la présidence, ces deux hauts fonctionnaires seraient coupables de ne pas avoir su enrayer le noyautage de leurs agences par des agents russes et d’avoir affaibli la défense du pays.