Un président en guerre fragilisé par son entourage

Le président ukrainien a suspendu dimanche le patron des services de sécurité et la procureure générale Iryna Venediktova.

En temps de guerre, on ne transige pas avec les traîtres à la patrie. L’Ukraine n’échappe pas à la règle. Dans un contexte tendu de chasse aux taupes russes et face à des risques de trahison, le président ukrainien s’est vu contraint de sacrifier deux de ses plus proches alliés ayant accompagné son ascension politique depuis 2019.

Et non des moindres puisqu’il s’agit du chef des services secrets (SBU) Ivan Bakanov – un ami d’enfance qui n’avait aucune expérience dans le domaine – et de la procureure générale Iryna Venediktova. Tous deux ont été nommés par Zelensky en début de mandat.