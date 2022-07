Tennis: le service-volée n’est pas mort

Dans les années ‘80-’90, le service-volée faisait fureur et offrait une parade spectaculaire au jeu, tout en finesse et en patience, de fond court tel qu’un Bjorn Borg le pratiquait. C’est évidemment sur gazon que ce tennis basé sur une grande frappe au service, immédiatement suivie par une montée décidée au filet, a fait les grandes heures de joueurs comme John McEnroe, Stefan Edberg ou Boris « Boum Boum » Becker.

Rod Laver, surnommé « The Rocket » avait initié le mouvement dans les années ‘60-‘70 et parmi les grands attaquants de ce type, on peut encore citer Pat Rafter, Pete Sampras, ou dernièrement, le Français Nicolas Mahut ou l’Allemand Dustin Brown. Mais le serveur-volleyeur est désormais une espèce rare ! La faute en revenant principalement au ralentissement des courts, même en dur, et surtout sur gazon, puisque désormais, même à Wimbledon, c’est une herbe plus longue et plus touffue qui offre beaucoup moins de punch aux attaquants.